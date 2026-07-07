A 78 años de la creación del Automóvil Midget Club

Cuenta la historia que las carreras llegaron antes que la institución. El club Deportivo Libertad era el ámbito en el cual se organizaban este tipo de competencias de velocidad en nuestra ciudad, allá por los primeros años de la década del ´40.

Luego, en 1943, un grupo de aficionados al automovilismo deportivo dio el puntapié inicial de la organización formal de una institución que los contuviera. Así nació el Automóvil Midget Club de Sunchales, consolidándose por 1948, cuando de forma coincidente, se iban gestando sueños y construyendo vehículos de la mano de nombres como Héctor Bolatti, Vicente Cipolatti, Américo Betta y otros tantos que hoy son calles emplazadas en Villa Autódromo.

Pasó un puñado de años solamente y, el 2 de octubre de 1954 se dio otro paso fundamental cuando se inauguró el autódromo, constituyendo un avance decisivo para la evolución y consolidación de la entidad.