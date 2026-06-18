A 41 años del comienzo del servicio de agua potable

Si bien la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos ya estaba prestando servicios en la ciudad desde el año 1957 (con otras particularidades tal como su denominación lo evidencia), fue en 1985 cuando el municipio concesionó el Servicio de Agua Potable.

La visita del por entonces Gobernador de la Provincia, José María Vernet, fue el momento propicio para que se inaugurara dicha prestación para toda la ciudad.

Atrás quedaban las obras de tendido de redes y de ejecución de una moderna planta de ósmosis inversa. Por delante, había un período destacado en cuanto a crecimiento, trascendiendo el servicio de distribución de agua y ampliándose a otros aspectos que tienen un impacto positivo ya no solo en la ciudad sino también en poblaciones vecinas. La vieja Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos ya no pensaba en la provisión de energía eléctrica o venta de hielo sino que se centraba en el agua potable.