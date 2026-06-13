A 20 años de la inauguración de la Alegoría al Cooperativismo

Luego de que Sunchales recibiera oficialmente la designación como Capital Nacional del Cooperativismo, se puso en marcha un concurso de ideas para plasmar ese mismo concepto en una obra que lo representara.

En 2006 -hace exactamente dos décadas- se resolvió que se transformara en realidad el proyecto de Alegoría al Cooperativismo que había sido presentado por: Mónica Cipolatti, Horacio Bertoglio, Vanina Gorlino y Álvaro Balangero.

El espacio elegido es altamente transitado por encontrarse en el medio de la principal avenida de ingreso a la ciudad, lo que hace que dicha construcción sea admirada por propios y visitantes, casi desde el momento mismo en el que acceden a Sunchales.

En el sitio, se representan los valores y colores característicos del movimiento cooperativista, siendo a la vez el espacio que alberga placas distintivas y evocatorias de las múltiples visitas ilustres que se fueron recibiendo en la ciudad a lo largo de los últimos años.