A 51 años de la creación del Aero Club Sunchales

Aeroclub Sunchales, año 1986 (Museo y Archivo Histórico Municipal).

Ubicado a la vera de la Ruta N° 34 y construido en una porción de terreno que había sido cedida por el Automóvil Midget Club, entidad con la cual eran vecinos, su inicio se ubica en el 15 de julio de 1975.

Una de las personas que colaboró con su fundación desde la esfera de la Fuerza Aérea Argentina fue el Brigadier Don Aly Luis Yprés Corbat, quien a esa fecha se encontraba en actividad dentro de esa fuerza. Las primeras instalaciones, con sus pistas de tierra, distaban de las comodidades que se fueron gestando con el paso de los años, llevando a pavimentar la pista y a dotarla de múltiples beneficios y la más alta tecnología para un espacio de estas características en el interior del país.

Aquella primera Comisión Directiva estuvo integrada por 15 personas a las que les interesaba la aviación y haciendo grandes esfuerzos, junto a un grupo numeroso de colaboradores, dedicaron su tiempo libre a levantar la institución. Así se logró adquirir el primer avión de muchos: un Piper PA 11. Las capacitaciones a través de su escuela de vuelo permitieron subsistir e ir sumando acciones y propuestas para los años siguientes.