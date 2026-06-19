A 19 años de la oficialización de la Bandera de Sunchales

Enmarcada en los 120 años que por aquel entonces cumplía la ciudad, se convocó a un concurso llamado: «La ciudad quiere tener su bandera». La intención fue simple: dotar a la ciudad de Sunchales de un símbolo del cual hasta ese entonces se carecía.

La propuesta que terminó siendo elegida fue la de Eloísa Ponte y en el acto de aquel octubre fue presentada, aunque la adopción formal sucedió al año siguiente puesto que no se había remitido la Ordenanza que así lo hiciera.

De esta manera, la ciudad pasó a tener oficialmente escudo, marcha y bandera, siendo la misma utilizada en todos los actos de la ciudad de allí en adelante.

Significado

Espigas de trigo

Son históricamente uno de los mayores símbolos de nuestros campos y de nuestra zona en general, alude a la prosperidad y riqueza.

Fuerte central

Símbolo de fortaleza, esfuerzo y el trabajo arduo de nuestros antecesores en esta tierra. Representa la unidad con el otro símbolo de la ciudad: su escudo.

Las estrellas

Las estrellas menores simbolizan los dos intentos de colonización de nuestra tierra antes del establecimiento definitivo, representado aquí por la estrella mayor. Tienen el color de la esperanza, sentimiento que sin duda había que embargar a aquellos que soñaron ver a esta tierra pujante y próspera.

Los colores

Cuenta con dos colores predominantes: El verde representa la llanura típica de nuestros paisajes y está en consonancia con las estrellas, haciendo alusión a una tierra de proyectos y esperanza; el color oro de la parte superior representa el cielo iluminado de la colonización definitiva. Ambos colores se dividen horizontalmente con la intención de representar el paisaje llano que se besa con el cielo en el horizonte.