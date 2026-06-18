DeportesFútbolLiga Rafaelina

LRF – F13: Reprogramaron los partidos de hoy

Por Redacción SH
7

Informa la Liga Rafaelina de Fútbol que los partidos que debían disputarse este jueves fueron suspendidos por cuestiones climáticas. Los mismos se reprograman de la siguiente manera:

Divisiones Superiores
Viernes 19/06:

  • Peñarol vs. Dep. Libertad (19 h. Reserva y 20.30 h. Primera).

Lunes 22/06:

  • Dep. Aldao vs. Atl. Rafaela (20 h. Reserva y 21.30 h. Primera).
  • Quilmes vs. Indep. Ataliva (20.30 h. Reserva y 22 h. Primera).

Jueves 02/07

  • FC Estado vs. Brown (20 h. Reserva y 21.30 h. Primera).

Divisiones Inferiores

  • Sunchales Cicles vs. Belgrano San Antonio y Bochófilo Bochazo vs. Sp. Libertad EC: sábado 20/06 14 h.

Relacionadas

Ultimas noticias