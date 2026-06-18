LRF – F13: Reprogramaron los partidos de hoy

Informa la Liga Rafaelina de Fútbol que los partidos que debían disputarse este jueves fueron suspendidos por cuestiones climáticas. Los mismos se reprograman de la siguiente manera:
Divisiones Superiores
Viernes 19/06:
- Peñarol vs. Dep. Libertad (19 h. Reserva y 20.30 h. Primera).
Lunes 22/06:
- Dep. Aldao vs. Atl. Rafaela (20 h. Reserva y 21.30 h. Primera).
- Quilmes vs. Indep. Ataliva (20.30 h. Reserva y 22 h. Primera).
Jueves 02/07
- FC Estado vs. Brown (20 h. Reserva y 21.30 h. Primera).
Divisiones Inferiores
- Sunchales Cicles vs. Belgrano San Antonio y Bochófilo Bochazo vs. Sp. Libertad EC: sábado 20/06 14 h.