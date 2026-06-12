A 179 años del nacimiento de Carlos Steigleder

Nacido en Herne, en aquel momento perteneciente a la antigua Prusia, actualmente territorio de Alemania, Carlos Steigleder tuvo un rol preponderante en la Tercera y definitiva Colonización de la ciudad. En algunos documentos se cita el 12 de junio de 1847 como nacimiento, en otros esa es su fecha de bautizo bajo la fe protestante, mencionándose que su nacimiento ocurrió el 23 de mayo del mismo año. Sus padres fueron Sabina Volgh y Cristóbal Steigleder

Ya en nuestras tierras, se dedicó a ordenar el pueblo, tomando un cariño innegable por este terruño, a punto tal de construir su vivienda aún antes de que se aprobaran los planos desde la Provincia. El inmueble aún se sostiene, sosteniendo una gran carga histórica local y siendo foco de atención de propios y extraños.

Afincado en Sunchales, fue Presidente de la Comisión de Fomento y falleció el 11 de noviembre de 1891, estando en ejercicio de sus funciones. Bronconeumonía fue el diagnóstico. Tenía 45 años de edad. Como no era católico, vino un Pastor de la Iglesia Evangélica de Esperanza y fue sepultado el 12 de noviembre.

Actualmente, tiene una calle que comienza en su ex casa del barrio Moreno, el colegio Secundario Nº 445 lleva su nombre, así como también numerosas aulas y espacios diversos de la ciudad, con un busto en plaza Libertad.