Subcomisión de Damas del Club A. Unión: Mujeres que mantienen vivo el capital social y cultural

La Subcomisión de Damas del Club A. Unión es un grupo de mujeres que nació como un brazo de la institución para realizar actividades de índole social y cultural. Durante todos los años transcurridos se fue reformulando y recreando con personas nuevas y actividades diversas.

El trabajo conjunto y colaborativo nació de las raíces mismas del club. Esta es la comisión que pretende mantener vivo el capital social y cultural de la institución.

Para eso se ocupa de evocar eventos que dejaron huellas en la comunidad social, tales como pudieron ser los carnavales y bailes de quince años que se llevaran a cabo en la discoteca Bonampack’s en décadas pasadas, rendirle homenaje a las mujeres que se destacaron dentro de la institución, colaborar con la comisión directiva en actividades de agasajos y fiestas relacionadas con el ámbito deportivo y social como ser la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil o el cumpleaños de los colores Albiverdes.

Foto: Gentileza Griselda Bonafede.

Como no puede ser de otra manera, “Bichitos en el Jardín” es un brazo del club Unión, al que la Subcomisión de Damas tiende la mano. En un momento se organizaba un chocolate con juegos para beneficio del jardín en la compra de juguetes y elementos varios. Actualmente, se eligen otros modos de acompañamiento. Este año se colaboró con la compra de juguetes, trabajando juntos en la venta de chocolates en la cena anual.

Entre esas actividades referidas, se destacan las que año a año son puntos marcados en el calendario:

Homenajear a la mujer en su día: Cada 8 de marzo se reconocen a mujeres o grupos de mujeres que se destacan por su desarrollo en diversas profesiones o acciones, dentro de la comunidad, pertenezcan o no al club Unión, dignas de dar a conocer y valorar. Por ese momento han pasado periodistas, artesanas, pintoras, deportistas, escritoras, representantes de bien público, mujeres líderes frente a comercios, etc.

Pretendiendo saltar lo caritativo para convertirse en un acto solidario, recogen lanas donadas por los ciudadanos sunchalenses para que, un grupo de señoras altruistas carguen puntos en agujas y tramen urdimbres. Esas ropas de bebés y niñas tejidas con amor y a solo interés de amenguar las carencias, son entregadas al hospital o a familias necesitadas. Unido a lo anterior, reciben ropa en desuso, adquieren telas, confeccionan mantitas y entregan a los roperos de barrios o a instituciones que también recogen para necesitados.

Cuando se asoma el verano, se colabora con las actividades de la colonia de vacaciones adquiriendo elementos necesarios para la natación o el campamento.

Para Navidad, acercan a los barrios, bolsos para las mesas navideñas: pan dulce, turrones u otros alimentos que se conozcan necesarios, independiente del festejo.

Foto: Gentileza Griselda Bonafede.

El trabajo de la Subcomisión de Damas es una tarea silenciosa. Intenta captar las necesidades y desde sus posibilidades, acuden en ayuda de modo muy elemental, pero no menos elogiable.

La solidaridad es un amplio vocablo que no siempre se adecua a las actividades que se llevan a cabo en la comunidad. Muchas veces se confunde con caridad. La Subcomisión de Damas del Club A. Unión, trata de combinar ambas formas de colaboración; la primera, uniendo personas en un proyecto pensado para destino de alguien en especial y el segundo cubriendo necesidades reales rápidamente.

Cualquiera de las dos son actos de bondad y altruismo que por un lado fortalecen relaciones interpersonales y por otro lado fomentan una sociedad más equilibrada y equitativa.

Ojalá se sigan sumando mujeres a estas acciones tan sencillas, pero tan importantes para una sociedad necesitada de manos generosas.

Griselda Bonafede