Subcomisión de Damas de Unión entregó ajuares y donaciones

Desde la Subcomisión de Damas del club Atlético Unión se informó que nuevamente, como desde hace ya varios años, se pudo concretar una importante acción solidaria. Se trata de la entrega de diversos elementos, entre estos ajuares y ropa, a tres instituciones locales.

Desde el grupo de trabajo, se indicó que «se ha hecho posible en tiempos difíciles una nueva entrega de ajuares, calzados, ropa de cama y ropa de abrigo, leche y pañales para las diferentes franjas etarias que conforman nuestra querida ciudad».

«Familiares y amigos como así también personas que cada año ven la solicitud en redes sociales y otros medios se acercaron a los domicilios particulares, Mutual Unión y Jardín Bichitos para ser parte de este pequeño gran sueño. Las tejedoras también aportaron su creatividad en puntos y en combinación de colores», explicaron.

Las instituciones que fueron receptoras en este año fueron:

● Hospital «Almícar Gorosito».

● Comisión Vecinal del Barrio Colón.

● Comisión Vecinal del Barrio Sur.

Las fotos que acompañan la nota demuestran la calidez con la que fueron recibidas en cada ocasión y la alegría por saber que alguna necesidad sería satisfecha a partir hoy, en este invierno donde siempre algo falta.