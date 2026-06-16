Cine en Amigos del Arte: Llega «Sexto Sentido»

La Asociación Civil «Amigos del Arte» informa que, como parte de su ciclo de cine 2026, este jueves desde las 20.30 se proyectará «Sexto Sentido», film clásico dirigido por M. Night Shyamalan.

Como es habitual, todo se desarrollará en la sala «Juan Bosch», de Juan B. Justo y Carlos Pellegrini, contando con ambiente climatizado y servicio de cantina.

Costo de la entrada:

Socios: $3.000.

General: $ 4.000.

Promoción 2×1 para alumnos/as de escuelas.

Sinopsis:

El Dr. Malcolm Crowe, un reconocido psicólogo infantil de Filadelfia, recibe a un nuevo paciente: Cole Sear, un niño de ocho años que asegura poder ver y comunicarse con personas fallecidas. Mientras intenta ayudarlo a comprender su extraño don y superar sus miedos, Malcolm comienza a enfrentar sus propios conflictos personales. Con una atmósfera inquietante y una profunda mirada sobre la soledad, la infancia y la redención, “Sexto sentido” se convirtió en uno de los grandes exponentes del cine de suspenso psicológico.