Sunchales del Pasado 01 – Sunchales vs. Rafaela

Los presentes artículos que iremos compartiendo en las semanas entrantes, fueron publicados en el diario La Opinión, a partir del año 1947 y son la continuación de «Recordando el Pasado», también escritos por Basilio María Donato.

Semana del 6 al 13 de mayo de 1917

Legislativas

En el año que hace crónica, los representantes del Departamento Castellanos, eran los diputados Ramón Visconti y Carlos Bonazzola, radicales disidentes, electos en 1915, en una jornada cívica, solo comparable al 24 de febrero de 1946, por la pureza del acto eleccionario, por el respeto que se tenía a la conciencia ciudadana, sin presiones de ninguna naturaleza, sobornos ni fraudes.

Era costumbre tradicional, que se mantiene hoy felizmente, designar candidatos a diputados, uno del sur y otro del norte, sin pretensiones entonces de parte de Rafaela de absorber totalmente la representación política departamental, porque las personas sensatas del sur comprendía que, sin el concurso de Sunchales y sus colonias adyacentes, la posibilidad de un triunfo, vislumbrábase muy remota.

Sunchales y Rafaela, en diversas oportunidades han rivalizado en ser, los mejores gestores del progreso de la zona, tanto en el orden económico, como social, cultural y político, y en ese noble afán de superarse, en más de una ocasión chocaron, sin llegar por cierto, a una guerra de norte contra sur.

Los rafaelinos son tan sinceros que creen de verdad ser primeros hasta históricamente y no hay que reñirlos por esto, porque tienen en potencia, toda la pujanza de la juventud, un elevado espíritu de iniciativa, que bien merece su ciudad el título de «Perla del Oeste», por la acción de sus hombres.

Hago este juicio con todo respeto y lo abono con un caso, porque en su historia y hasta en los discursos de sus famosos torneos agrícolas-ganaderos, se les escapa el privilegio de poder decir: «que allí se cosechó el primer trigo del departamento en los comienzos de la colonización europea, olvidándose por su entusiasmo que Sunchales era ya un pueblo importante en 1897 con más de mil habitantes, como lo afirma Larramendi en un informe y que el trigo se cultivaba en los campos que rodeaban al fuerte desde 1860.

Hasta poco antes de la fundación de Rafaela por Lehmann, lo que es colonia de su pertenencia, era dominio del Fuerte de los Sunchales.

Pero estoy saliendo del tema. Los diputados Ramón Visconti y Carlos Bonazzola, trabajaban mancomunados en un solo ideal: propender al bienestar y progreso de todo el departamento. Visconti en el norte y Bonazzola, en el sur.

A los muchos proyectos presentados, menciono en esta semana, uno, que fue aprobado por la HH. Cámaras y promulgado inmediatamente por el P.E. Proyectaron la creación de 40 becas de 15 y 30 $ para los estudiantes de las escuelas Normal y de Mecánicos Agrícolas de Rafaela; 15 $ para los residentes en la ciudad y 30 para los de afuera.

Me consta que, las becas, no fueron discernidas con criterio político, sino de acuerdo con las verdaderas necesidades económicas de los estudiantes.

Foot-Ball

El Club Libertad inició los trámites para la realización de un match con 9 de Julio de Rafaela, el próximo 25 de mayo. El cuadro liberteño era potencialmente respetable en esa fecha. Se mencionaban los siguientes jugadores para constituir el equipo: Joaquín E. Donato, José Perotti, Camilo Massa, Juan Arbitelli, Juan Bernardi, J. Tschopp, Adolfo Actis, Raúl Armatti, R. Tissera, A. Somadossi y Mario Tonero.