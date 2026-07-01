Día del Historiador, el recuerdo de Basilio Donato

Si bien el origen de la conmemoración se remonta a 1812, formalmente desde 2002 se evoca cada 1º de Julio el Día del Historiador.

Fue el Primer Triunvirato desde donde se emitió un Decreto ordenando la redacción de la «historia filosófica de nuestra feliz revolución». El objetivo era perpetuar la memoria de los héroes independentistas y las virtudes del pueblo sudamericano. La tarea le fue encomendada originalmente al Deán Gregorio Funes, quien es considerado el primer historiador de la Argentina.

En el plano local, mucho más acá en el tiempo, tenemos una figura que sobresale y es la de Basilio María Donato, quien se hizo las preguntas básicas acerca de nuestro origen y comenzó a bucear en documentos para ir llenando vacíos. Luego vendrían otros entusiastas que aportaron a la causa desde sus miradas y ópticas, ahondando nuestro propio conocimiento sobre la ciudad que ocupamos.

«Presencia» de Donato

En un nuevo emprendimiento relacionado con nuestra ciudad, Diego Rosso desarrolla «Presencias«, un espacio en el cual -de la mano de la IA- evoca algunas de las figuras destacadas del acervo cultural, deportivo y empresarial sunchalense. Acerca de Basilio, esto es lo que escribió, ilustrándolo con la imagen que acompaña esta nota:

Hay quienes hacen historia. Y están quienes se dedican a que no se pierda.

Basilio María Donato fue maestro, pero también guardián de la memoria de Sunchales. Durante años investigó, escribió y reunió los fragmentos que dieron forma a la historia de su pueblo.

En tiempos en que todo era a mano, su trabajo fue paciencia y convicción. Entendía algo simple y profundo: que cada lugar tiene su historia, pero necesita de alguien que la cuente.

Gracias a su trabajo, muchos de esos relatos siguen presentes.

Porque escribir la historia también es una forma de permanecer.