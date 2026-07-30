Historia en 140 – 03: Como barco en el bosque

Desde las ventanas, aún veo los barcos en los que arribamos. Somos cientos, miles, los que esperamos por noticias, alguna indicación que nos señale hacia dónde tenemos que ir, dónde está el trabajo, las tierras… la comida, el futuro.

Sabemos todos, aún cuando no podamos entendernos, que aquí estaremos solamente un tiempo, que tendremos que abandonar este colchón duro, la comida en plato y las pocas comodidades que parecen un regalo del cielo. Pronto, todo cambiará.

Miro hacia abajo y noto lo peor. En el saco ya no tengo la etiqueta. No se casi nada del idioma que aquí usan, no pregunté qué decía ese pedazo de papel aunque entiendo que señalaba mi destino…

Inmigrante, paria, escapante, huyente de todo aquello que quedó atrás, del otro lado del océano… me siento solo, abatido, perdido, desorientado… como barco en el bosque.

Un refrán piamontés

En el idioma piamontés, la expresión “A va come ('me) na barca ant ën bòsch” se traduce: “Voy como un barco en el bosque”. Esto significa que las cosas no van muy bien, al igual que un barco no irá a ninguna parte tan lejos del agua.



En nuestra ciudad, durante el año 2014 se sancionó la Ordenanza Nº 2429, a través de la cual se declaró al idioma piamontés como Patrimonio Cultural Sunchalense. A su vez, existe la “Familia Piemontesa”, entidad que busca preservar y difundir esta cultura.