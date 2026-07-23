Historia en 140: 01 – Inmigrantes

Parece mentira pero vamos llegando… atrás quedan noches interminables y días aún más largos de viaje que parecía ir a ninguna parte. No entiendo a quienes me rodean, aún cuando hace tiempo que compartimos este destino.

Atrás quedó mi familia, la guerra, el hambre y espero, también la desesperanza. En el barco, llegué a escuchar a quienes describían paisajes de ensueño: praderas y campos que esperan por nuestras manos para comenzar a dar cosecha; también escuché de quienes pudieron construir casas y de alguna forma que todavía no comprendo, traer a los suyos y ahora están todos juntos, en este nuevo mundo.

Recuerdo que apenas el barco atracó, nos invadió una incontrolable alegría. De la nada, nos abrazamos, diciéndonos cosas que no entendíamos, llorando porque después de casi 30 días, estábamos en los nuevos Aires… y claro que eran Buenos.

Un desafío cargado de esperanza Entre 1820 y 1924, 55 millones de personas cruzaron el océano, uniendo Europa con América. Argentina fue uno de los destinos más elegidos por los inmigrantes. La posibilidad de acceder a tierras para trabajarlas, asentarse, vivir en paz y en libertad lejos de las guerras, fueron poderosos atractivos para quienes desafiaron la aventura de cruzar al otro lado del mundo.