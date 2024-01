Moreno: Pinotti y su equipo dialogaron con vecinos

Encarnando un notable cambio respecto de lo que fue la gestión anterior, el Ejecutivo local con el Intendente Pablo Pinotti a la cabeza y buena parte de su Gabinete, se acercó a la Sede Vecinal del barrio Moreno para establecer una reunión informativa a agenda abierta con vecinos del sector. Lógicamente y tal como se esperaba, la mayoría de las consultas se centraron en torno a la continuidad de la obra de calle Balbín, así como también la situación de las cloacas.

Los presentes destacaron la predisposición de la gestión actual, contrastando con la encabezada por Gonzalo Toselli, quien a pesar de recibir notas similares, nunca ofreció respuesta ni tampoco generó un encuentro con los vecinos.

A medida que fue avanzando la tarde, quedó en claro que la ejecución del pavimento faltante sobre calle Balbín es prácticamente una utopía al no haber fondos disponibles. Por ahora, de acuerdo a lo que explicó Luis Zamateo, se apostará a recuperar la transitabilidad colocando ripio. También indicaron que en el último tramo de pavimento colocado no se previó el sistema de cloacas por lo que a futuro es casi un hecho que habrá que romper el mismo. A futuro se colocarán caños pero esto no implica que se pueda conectar los domicilios sino que es una previsión.

El propio Pinotti encabezó varias de las respuestas e incluso deslizó que van a realizar una auditoría de todas las obras encaradas así como también buscarán la trazabilidad de los fondos recibidos y los faltantes, a fin de poder avanzar en la gestión de los mismos si así lo requirieran.