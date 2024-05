LRF – Sub12: Los chicos de Libertad terminaron invictos

Los chicos aurinegros finalizaron invictos el certamen amistoso de la Copa Departamento Castellanos. Además este miércoles, pudieron disfrutar del partido preliminar de Primera División, con un gran marco de público en las tribunas del «Dr. Plácido Tita».

El resultado fue 1 – 0 para los Cañoneros, que así cerraron una destacada participación de manera invicta. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

– Libertad 4 vs. Defensores de Frontera 1.

– Libertad 2 vs. Sportivo Roca 2.

– Libertad 3 vs. Tiro Federal de Moisés Ville 0.

– Libertad 2 vs- Atlético María Juana 0.

– Libertad 1 vs. Ferro 0.

A su vez, desde la institución destacaron «el acompañamiento de la familia de cada uno de los chicos, que gracias a su esfuerzo y compañía los pequeños pudieron disfrutar de una gran experiencia».