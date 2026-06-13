LRF – F12: Libertad goleó al Deportivo Aldao

En un partido correspondiente a la 12° Fecha del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol, Libertad le dio forma anoche a una importante goleada por 6 a 0 sobre el Deportivo Aldao.



Fernando Maidana y Marcos Quiroga en dos oportunidades, resolvieron el partido en poco más de un cuarto de hora de disputa. Después, Osvaldo Mayer puso el 4 a 0 parcial sobre el minuto 28 aún transitando la primera mitad.



Luego, ya en el complemento, reaparecieron Mayer y Maidana para completaron la goleada.



De esta manera, los aurinegros suman puntos importantes para sostenerse entre los equipos que tienen asipraciones de pelear en lo más alto de la tabla de posiciones.