ARB F – F1: Libertad comenzó con un buen triunfo

Este jueves por la noche se puso en marcha el Torneo Clausura de Primera División Femenino. En Sunchales, Libertad recibió a Racing LTC de San Cristóbal en lo que terminó siendo triunfo aurinegro por 57 a 28.

Las Tigresas dominaron de inicio a fin a su rival, con parciales de 22-5, 26-18 y 41-23. Mariana Ronco (16) y Sofía Rosso (14) aportaron treinta de los puntos del equipo ganador. En la visita, Maira Perren fue la única en alcanzar el doble dígito con 12 unidades.

El elenco comandado por Nicolás Schierano viene de culminar en el tercer puesto de la Copa de Oro del Apertura y ahora iniciaron de buena manera su andar por el segundo torneo de la temporada.

Síntesis

Libertad (57): Lucía Spertino 3, Lucila Foglia 8, Juliana Tosello 1, Mariana Ronco 16, Sofía Rosso 14 (fi), Celeste Molina 2, Pilar Benizio 3, Paulina Villaruel 7, Emma Porta 0, Ludmila Elizalde 1, Gianella Gómez 2. DT: N. Schierano.

Racing LTC (28): Sofía Noé 4, Inés Valdi 2, Agostina Pinardeli 2, Valeria Pierantoni 8, Amorina Fabbrica 0 (fi), Maira Perren 12, Clara Pesquedua 0, Mariquena García 0. DT: D. Racca.

Parciales: 22-05 / 26-18 y 41-23.

Árbitros: Guillermo Theler y Nadia Defagot.