La UNL realizará encuestas domiciliarias de autoevaluación

En el marco del 4° proceso de Autoevaluación Institucional, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) puso en marcha un relevamiento de opinión pública para evaluar la imagen de la universidad pública en general y de la UNL en particular.

Durante los meses de julio y agosto, estudiantes becarios del Observatorio Social (dependiente de la Unidad de Planeamiento, Gestión y Evaluación Institucional) visitarán hogares en distintos barrios de Rafaela y Sunchales. Las y los encuestadores se presentarán identificados con una credencial con foto e invitarán a participar sin ingresar a los domicilios.

Los acreditados contarán también con información impresas para acceder al sitio web oficial del proceso (www.unl.edu.ar/autoevaluacion/). Ante dudas o consultas, el Observatorio Social atiende en las líneas telefónicas 0342-4835190 y 4835400, en el horario de 7 a 14 horas.