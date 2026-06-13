ARB – F2: Unión superó a Independiente

En Sunchales, Unión recibió a Independiente en uno de los juegos que le dio continuidad a la Segunda Fecha del Torneo Oficial de Primera División. El triunfo se lo llevó el local por 76-65 en un juego que fue de menor a mayor.



Los parciales fueron 18-26, 38-41 y 54-49, donde el elenco local remontó un primer tiempo desfavorable. Para ello, se apoyó en los casi cuarenta puntos que sumaron Nicolás Zurvera (20) y Francisco Villa (19). Por el lado del elenco rafaelino, que tuvo el regreso de Valentín Vásquez, se mantuvo en juego por los 20 tantos de Francisco Cantalejo.



El comienzo del Pre Federal para ambos es totalmente diferente. Mientras el equipo de Franco Tosello acumula dos victorias al hilo, los chicos de Walter Storani ostentan un récord de 0-2.



Por la Tercera Fecha, Unión recibirá a Peñarol, mientras que Independiente será local de 9 de Julio.

Síntesis:



Unión (76): Matías Borda Bossana 9, Juan Ignacio Cipolatti 5, Nicolás Zurvera 20, Francisco Villa 19, Santiago Baravalle 1 (fi), Thiago Collino 0, Mateo Bejarano 0, Francisco Periotti 0, Pablo Ioo 12, Juan Furrer 7, Joaquín Gariboldi 3. DT: F. Tosello.



Independiente (65): Valentín Vásquez 3, Francisco Cantalejo 20, Agustín Canepa 4, Agustín Bertorello 4, Dante Beninca 15 (fi), Bautista Bruneri 1, Rafael Curti 4, Luca Tagliavini 0, Bautista Ferrer 0, Santiago Nocioni 12, Lucas Vaillard 2. DT: W. Storani.

Parciales: 18-26 / 38-41 y 54-49.

Árbitros: Gonzalo Ponce y Ariel Crippa.