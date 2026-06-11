Vóley: Las aurinegras fueron sede de la Copa Santa Fe Sub18

El salón «Centenario» del club Deportivo Libertad se transformó en el epicentro del vóley femenino de la provincia al ser subsede de la Copa Santa Fe Sub 18, en un certamen que fue de gran exigencia para todos.

En matería de resultados, el sábado, las aurinegras derrotaron a Argentino de San Carlos 2 a 0, pero después cayeron 1 a 2 frente a Banco Provincial y Gimnasia de Santa Fe.

Ya el domingo, les ganaron 2 a 0 a Almagro de Rafaela para posteriormente caer frente a San Jorge 1-2 y Trebolense de El Trébol 0-2, dándolo todo en cada pelota.

Libertad quedó en la cuarta posición de la Zona 2, despidiéndose así de la competencia.