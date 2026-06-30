Presentan el libro: «Cooperativas Escolares y Parques Viales: Construyendo cultura de Paz»

Alicia Torassa y Liliana Peretti, miembros de la Casa de la Pax Cultura, realizaron un trabajo especial para revalorizar los parques viales y la educación cooperativa como espacios de aprendizaje claves.

Todo el trabajo fue plasmado en un libro que se llama: «Cooperativas Escolares y Parques Viales: Construyendo Cultura de Paz», el cual será presentado formalmente este jueves a la hora 18 en el Espacio de Diálogo Interreligioso.

Desde una perspectiva pedagógica, proponen este camino para construir una cultura de Paz y convivencia.