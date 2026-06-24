Pinotti recibió a Luis Castellano para dialogar sobre un trabajo acerca del Área Metropolitana

(Por: Prensa Municipalidad) – La reunión se realizó en el marco de una serie de visitas que Castellano lleva adelante para presentar los principales aportes de su tesis de Maestría en Desarrollo Territorial, elaborada en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Rafaela.

El trabajo académico, titulado «Análisis del proceso de acuerdos básicos y gestión planificada entre gobiernos locales para potenciar el desarrollo territorial del Área Metropolitana Gran Rafaela: el caso de las obras de conectividad física en el período 2017-2023», analiza la experiencia de cooperación entre municipios y comunas para promover obras estratégicas de infraestructura y fortalecer el crecimiento regional.

Durante el encuentro, Castellano expuso las principales conclusiones de la investigación, destacando el valor de la planificación conjunta, los consensos institucionales y la cooperación entre gobiernos locales como herramientas fundamentales para impulsar un desarrollo equilibrado y sostenible.

Por su parte, el intendente Pablo Pinotti presentó distintos proyectos y necesidades de la ciudad, subrayando la importancia de continuar consolidando los vínculos entre las localidades de la región para mejorar la infraestructura, generar nuevas oportunidades de desarrollo y fortalecer la competitividad.

El mandatario sostuvo que los desafíos actuales requieren una mirada regional y el compromiso conjunto de los distintos actores institucionales.

El legado del Área Metropolitana Gran Rafaela

Durante la reunión también se recordó que la creación y consolidación del Área Metropolitana Gran Rafaela fue impulsada por el exgobernador Miguel Lifschitz, con el objetivo de promover la integración regional, la planificación estratégica y el trabajo asociativo entre ciudades y comunas santafesinas.

En ese sentido, Pinotti destacó la importancia de sostener espacios de diálogo que permitan proyectar políticas públicas más allá de los cambios de gestión.

«Las ciudades no pueden pensar su futuro de manera aislada. Los desafíos actuales requieren diálogo, planificación y cooperación. Por eso valoramos que dirigentes y gestores con experiencia como Luis Castellano continúen aportando conocimiento y promoviendo espacios de reflexión sobre el desarrollo de nuestros territorios», expresó el intendente.

Compromiso con el desarrollo regional

Desde el Gobierno de Sunchales reafirmaron la decisión de seguir participando activamente en iniciativas que fortalezcan la integración regional, convencidos de que el trabajo coordinado entre municipios, comunas, instituciones y sectores productivos resulta clave para construir una región con más conectividad, mayor competitividad y nuevas oportunidades para sus habitantes.