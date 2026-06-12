Recuperan moto robada pero el ladrón pudo huir

Personal policial recuperó una motocicleta que había sido denunciada por robo por parte de una mujer, quien la tenía estacionada en la vereda de su vivienda.

Tras verificar las filmaciones de las cámaras de seguridad, personal de seguridad se dirigió a un taller mecánico, donde el titular relata que un sujeto, apodado “Chaqueño” le llevó el vehículo para una reparación y que pasaría más tarde a retirarlo. Las fuerzas de seguridad procedió al secuestro del birrodado.

Minutos después, el sujeto en cuestión llegó al taller y al observar el móvil policial, emprendió la huida hacia un descampado aledaño a la Ruta 280S, arrojando un bolso de color negro con distintas prendas masculinas, entre ellas una campera de color blanca, utilizado en el momento del robo, una chapa patente que pertenece a la moto junto a un casco de color negro.

A pesar del rastrillaje de las fuerzas de seguridad, el sospechoso pudo escaparse.