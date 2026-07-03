La EPE anticipa corte de energía para el domingo

La Agencia Sunchales de la Empresa Provincial de la Energía informa que realizará tareas de mantenimiento en la línea aérea de media tensión, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día domingo 5 de julio, en el horario y zonas que a continuación se detallan:

Horario:

De: 7.30 a 12.30 horas.

Sector:

Norte: Tucumán.

Sur: Islas Malvinas.

Este: Alberdi – 1 de Mayo.

Oeste: Vías Ferrocarril Mitre.

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante: