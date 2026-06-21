La Epe anticipa corte de energía para mañana martes

La Agencia Sunchales, de la Empresa Provincial de la Energía, informa que realizará mantenimiento en línea aérea de media tensión, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día martes 23 de junio, en el horario y zonas que a continuación se detallan:

Horario:

De: 8.30 a 12 h.

Sector:

Norte: Complejo Low.

Sur: Gabasio.

Este: México.

Oeste: Ruta Nac. N° 34.

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa o en la cuenta oficial de twitter.

Importante: