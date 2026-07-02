Natación: Los Masters de Unión comenzaron con el circuito «Al Límite»

En lo que se ha transformado en un evento tradicional, en las instalaciones del natatorio climatizado del club Atlético Unión comenzó el Circuito «Al Límite».

El mismo estuvo reservado a la Natación Master del club, sumándose distintas instituciones de la zona ya que es la 13° edición.

Este circuito consta de tres Fechas, todas en la pileta de Unión de Sunchales y siempre suma participantes de Natatorios de Rafaela como Amancay, Delfines y Knacqua, aportando también equipos de natación de la Asociación Litoral de Natacin Masters, equipos del Tiro de Morteros, del Club San Isidro de San Francisco, de Lawn Tenis de Esperanza.

En esta edición también se sumaron equipos de chicos que están realizando el curso de guardavidas.