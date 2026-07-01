Actos por el Día del Cooperativismo

El próximo sábado, en el marco del 32° Día Nacional del Cooperativismo, 104° Día Internacional de las Cooperativas y Homenaje al Pionero del Cooperativismo en Sunchales Don Juan B. V. Mitri, se desarrollarán las actividades centrales.
El cronograma es el siguiente:
- 10.30 h. «Homenaje al Pionero del Cooperativismo en Sunchales, don Juan B. V. Mitri», en la escuela Nº 6388, Lisandro de la Torre 475.
- 11.00 h. «32° Día Nacional del Cooperativismo» y «104° Día Internacional de las Cooperativas», en Paseo de la Cooperación, Av. Moreno 500.