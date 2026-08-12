Villa Autódromo recuperó conectividad y circulación

Barrio Villa Autódromo recuperó conectividad, a partir de la rehabilitación de calles Rómulo Bonzi y Virgilio Márquez. Ambas estuvieron cerradas al tránsito durante mucho tiempo, en una decisión que se sostuvo a lo largo de los últimos años y que venía de la necesidad de reducir los ingresos a la ciudad.

Atrás quedó aquel contexto adverso y es así que en las últimas semanas se advirtió la presencia de maquinaria y personal municipal, avanzando en la limpieza del sitio, la nivelación de caminos y también la colocación de la cartelería pertinente.

De esta manera, se recupera la circulación para los vecinos de este barrio sumando conexión con Ruta Nacional N° 34, se mejora el lugar con acciones de limpieza y se deja atrás la imagen de abandono que se advertía en torno al lugar, a partir de la constante presencia de malezas y residuos en las cunetas adyacentes.

«Decidimos intervenir, recuperar estos accesos y darle más conectividad al barrio», destacó Luis Zamateo, secretario de Gestión Ambiental y Territorial Municipal, sobre estos trabajos.