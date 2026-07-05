Destinarán fondos para mejorar la Ruta 280S

(Por: Prensa Provincia) – El Gobierno de Santa Fe iniciará durante la segunda quincena de julio un nuevo plan de reparaciones sobre rutas provinciales del centro del territorio santafesino. Con una inversión de $ 16.739 millones, las obras alcanzarán corredores estratégicos de los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Javier, Garay, San Justo y La Capital, fundamentales para la producción, el transporte y la conectividad regional.

La iniciativa forma parte del programa de conservación vial que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en toda la provincia y se suma a las intervenciones previstas para el norte y el sur del territorio.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que se trata de un plan integral que contempla intervenciones en distintos puntos de la red vial pavimentada, tanto en tramos cortos como de mayor extensión. “No se trata de repavimentaciones completas, sino de reparaciones orientadas a resolver problemas concretos para mejorar la durabilidad de los caminos”, afirmó. Además, remarcó que el objetivo es sostener un esquema permanente de mantenimiento que permita preservar la infraestructura vial y mejorar las condiciones de circulación en los corredores con mayor demanda.

Los tramos que serán intervenidos

El primer grupo de obras demandará una inversión provincial de $ 6.554 millones y comprenderá trabajos en la Zona III de la Dirección Provincial de Vialidad, con intervenciones sobre la Ruta Provincial Nº 280, entre Colonia Aldao y Sunchales; la Ruta Provincial Nº 36, entre Matilde y San Carlos Sud; y la Ruta Provincial Nº 70, entre Vila y el límite con la provincia de Córdoba.

El segundo contrato prevé una inversión de $ 10.185 millones para ejecutar tareas en las zonas IV de San Javier y X de La Capital. Las obras se desarrollarán sobre la Ruta Provincial Nº 62, entre la Ruta Nacional Nº 11 y la Ruta Provincial Nº 1; la Ruta Provincial Nº 65, entre Díaz y Monje; y la Ruta Provincial Nº 95, entre la Ruta Nacional Nº 11 y Puerto Gaboto.

Ambos contratos se ejecutarán con dos frentes de trabajo simultáneos y comenzarán durante la segunda quincena de julio.