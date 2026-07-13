Olimpíadas de Química: Lucas Montini ya compite en Uzbekistán

El joven sunchalense Lucas Montini, ganador de la Medalla de Oro en el certamen final del nivel 2 de la 35º edición de la Olimpíada Argentina de Química, ya se encuentra en Uzbekistán donde participará junto a otros tres estudiantes argentinos representando a nuestro país en la 58° Olimpíada Internacional de Química.

El certamen se desarrolla a lo largo de toda la semana y este sunchalense, que actualmente transita Quinto Año dentro del Secundario del Ices, llegó a esta instancia luego de ir superando distintas etapas tras su consagración el año pasado en Villa Giardino, Córdoba. En aquella oportunidad, se impuso entre 315 jóvenes provenientes de 92 instituciones educativas de todo el país y además de la Medalla de Oro, se ganó el derecho a participar de un entrenamiento y examen selectivo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

La cuenta oficial de las Olimpíadas ha dado a conocer distintos momentos que hacen a esta competencia, luego de que el sábado se realizara una majestuosa ceremonia de apertura y en el día de ayer las delegaciones efectuaran recorridas y actividades sociales y culturales de esparcimiento.

Siempre de acuerdo a las publicaciones, hoy se inició la etapa consistente en la parte práctica en modernos laboratorios, la cual sirve para evaluar la capacidad de los participantes para integrar sus conocimientos teóricos con la práctica y para ejecutar tareas de laboratorio complejas con precisión y exactitud.