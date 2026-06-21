ARB – F3: Aplastante triunfo de Unión

Este viernes comenzó a jugarse la Tercera Fecha del torneo Oficial de primera división masculino de la Asociación Rafaelina de Básquet con dos partidos. Los dos líderes invictos que tuvieron actividad ganaron sus respectivos encuentros.

En Sunchales, Unión derrotó a Peñarol por 88 a 48. Los parciales en la Fortaleza del Bicho fueron estos: 26 a 6; 49 a 20 y 73 a 33.

Juan Cipolatti fue el goleador del Bicho Verde y el juego con 27 puntos. Además, Matías Borda Bossana y Francisco Villa convirtieron 13 en el local. En Peñarol, Gabriel Ludueña estuvo en doble dígito con 11 puntos.

Síntesis

Unión (88): Villa 13, Cipolatti 27, Zurvera 8, Borda Bossana 13, Baravalle 0, Furrer 6, Gariboldi 8, Collino 2, Bejarano 5, Periotti 0, Argañaraz 6. DT Franco Tosello.

Peñarol (48): Ludueña 11, Minetti 4, Andereggen 6, Ruiz 0, Weppler 4, Roldan 4, Gutierrez 2, Botto 6, Leiggener 2, Rassetto 2, Pic 0, Saavedra 7. DT Jorge Garcia.

Parciales: 26/6, 23/14 (49/20) 24/13 (73/33), 15/15 (88/48).