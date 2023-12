ARB – Oficial: No pudo completarse el primer punto entre Libertad y Ben Hur

El Torneo Oficial de la Asociación Rafaelina de Básquet sumó un nuevo capítulo de no creer. No fue suficiente la historia de Quilmes y Ben Hur ni el partido que no se jugó entre la BH y Libertad en el Coliseo del Sur. Ahora los problemas aparecieron en «El Hogar de los Tigres».

Anoche debía jugarse el primer juego de la definición entre Libertad e Independiente. Se disputó el primer parcial, donde la ventaja era del CAI 11-09. Sin embargo, el juego no pudo continuar por la rotura del tablero.

Luego de los intentos por arreglarlo, se pensó en trasladar el juego hacia «La Fortaleza del Bicho» del club Atlético Unión. Pero aquí tampoco iba a ser posible que haya acción porque en el estadio vecino estaba rota la “jirafa”.

En definitiva, el juego terminó siendo suspendido. El segundo punto está previsto para el miércoles en el “Carlos Colucci” desde las 21. Lo cierto es que el Oficial sumó un nuevo capítulo de esos que son inexplicables.