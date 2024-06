Básquet: Actividad para los U15 y las Formativas

Los chicos de Libertad, dirigidos por Luis Medina, recibieron este domingo uno de los Triangulares de ida de la Tercera Fase del Torneo Regional Formativo U15. La vuelta se jugará el próximo 16 de junio en Santa Fe. Además, se disputaron partidos de la Asociativa en las Divisiones Formativas.

Los resultados en «El Hogar de los Tigres» fueron los siguientes:

– Libertad 60 (18 Alejo Villarreal y 13 Eric Corroto) vs. Banco Provincial de Santa Fe 62.

– Regatas 54 vs. Banco Provincial 69.

– Libertad 87 (21 Alejo Villarreal y 16 Federico Boero) vs. Regatas de Santa Fe 44.

U13:

– Ben Hur 73 vs. Libertad 34 (Tomás Giraudo 11).

– Unión 84 (Paulo Arnaudo 22) vs. Racing LTC 66.

U15:

– Ben Hur 59 vs. Libertad 54 (Federico Boero 14).

– Unión 67 (Bautista Arnold 17) vs. Racing LTC 65.

U17:

– Ben Hur 89 vs. Libertad 87 (Santiago Paira 25).

– Unión 62 (Nicolás Minlanesio 15) vs. racing LTC 28.

U21:

– Ben Hur 51 vs. Libertad 77 (David Sucatzky 17).