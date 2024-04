Básquet – Provincial U15: Buen arranque de los sunchalenses

En Esperanza, los chicos aurinegros ganaron sus dos compromisos del Triangular de ida de la Primera Fase del Torneo Regional CAB. La vuelta se jugará el próximo 21 de abril en Santa Fe. En el caso de los jóvenes de Unión, hicieron de local en «La Fortaleza del Bicho», cosechando dos importantes triunfos.

Resultados:

– Almagro 56 vs. Libertad 72 (29 Alejo Villarreal y 14 Federico Boero).

– Libertad 81 vs. Regatas SF 67 (21 Alejo Villarreal y 15 Federico Boero y Ramiro Boggiatto).

– Regatas SF 57 vs. Almagro 64.

– Unión 70 vs. Alma Juniors de Esperanza 45.

– Náutico el Quilla 56 vs. Unión 75.

– Alma Juniors de Esperanza 50 vs. Náutico el Quilla 68.