LRF F – Inferiores – F1: Comenzó la actividad para las chicas de Libertad y el Cicles Club

El pasado fin de semana, en el predio de Falucho y Maretto, se abrió la temporada 2024 del fútbol femenino de la Liga Rafaelina. En esta oportunidad, se contó con la participación de las categorías Sub10 y Sub14 de Libertad y el Cicles Club.

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría Sub 10

– Sunchales Cicles Club 2 vs. Peñarol 3.

– 9 de Julio 1 vs. Atlético de Rafaela 2.

Categoría Sub 14

– Atlético de Rafaela 2 vs. Peñarol 0.

– Ben Hur 0 vs. Sunchales Cicles Club 2.

– Libertad 1 (Camila Bertero) vs. 9 de Julio 5.