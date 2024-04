Con puntaje ideal, las Tigresas dirigidas por Juan Arró, avanzaron a una nueva instancia del Torneo Regional Formativo CAB U15 Femenino.

Este sábado se disputó la vuelta de la Primera Fase en «El Hogar de los Tigres» con los siguientes resultados:

– Libertad 51 (Pilar Benizio 10 y Sofia Rosso 9) vs. Almagro 35.

– Atlético Pilar 35 vs. Almagro 58.

– Libertad 84 (Pilar Benizio 17 y Lucía Humeler 14) vs. Atlético Pilar 27.

Posiciones:

– Libertad (4 – 0).

– Almagro (2 – 2).

– Atlético Pilar (0 – 4).