Bienvenida Zoe Ailany, la primer sunchalense de 2026

En el segundo día del año, la ciudad tuvo el primer nacimiento. Se trata de Zoe Ailany, quien llegó al hospital «Almícar Gorosito» de nuestra ciudad a la hora 10 de hoy, pesando 2,890 kilogramos, siendo recibida por el personal del efector de salud pública que como siempre efectuó un gran trabajo, marcado por el profesionalismo.

De acuerdo a la información recabada, su mamá Hilda García Orozco y su papá, Milton Aguilar López, son oriundos de Bolivia pero hace ocho años que residen en nuestra ciudad.

De esta forma, Sunchales le da la bienvenida a su primer hijo del año, un momento que siempre viene cargado de emoción y alegría.