Bochas: Sunchalenses, subcampeones en Chañaritos

Con la organización del polideportivo Los Chañaritos, Córdoba, el pasado fin de semana se vivió un momento histórico puesto que fue el primer certamen organizado por esta institución.

Del mismo, tomaron parte 48 equipos en la Categoría dos puntos. Allí se destacó la participación de Laura Quiñones, quien lo hizo en pareja con Alexis Sandoval, siendo la única mujer que compitió en el certamen.

Luego de avanzar en distintas rondas, por el horario se sorteó el Final y los sunchalenses quedaron en el segundo lugar.

El 12 de Octubre, campeón del Apertura

En el club 20 de Setiembre se puso en marcha el Calendario Interno de Bochas Grandes que fiscaliza la Asociación Regional Sunchalense de Bochas.

Del mismo, participaron 48 tríos, dejando los siguientes resultados:

1° 12 de Octubre 2: Segovia Norman, Clausen Fabian, Gagliardo Jorge.

2° 20 de Septiembre 1: Suarez Mateo, Roldan Hector, Tardivo Alex.

3° 20 de Septiembre 6: Campos Julian, Campos José, López Angel.

4° Sindicato de la Carne 4: Acevedo Nestor, Delgado Fernando, Acosta Carlos.

5° Chanta al Chico 2: Gilabert Fernando, Cavalero Julio, Cerutti Marcos.

6° Cicles 2: Boriglio Daniel, Bufelli Gabriel, Furrer Mariano.