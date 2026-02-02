Box: Orecchia no pudo en la Fav

(Por: Víctor Bertoncello) – El sábado por la noche, la boxeadora de Sunchales, se presentó en la Federación Argentina de Box, para realizar su pelea número 27 como profesional, cruzando guantes en la oportunidad con Florencia Escalante, de Distrito Federal, con 27 años de edad e invicta en solo 3 peleas, de las cuales, había ganado las 3, 2 antes del límite.

El combate se encuadró dentro de la Categoría Ligero, a 6 vueltas. Ganó la local, por puntos, en fallo unánime, acorde al fallo de los jueces que marcaron de la siguiente manera: Sabino 60-54, Stella 60-54 y Varone 60-54, todos en favor de Escalante, fue árbitro del combate Alejandro Grispo, puntualizando que Orecchia cayó en la última vuelta.

Seguramente y con el alto poder de autocrítica, Eliana Orecchia se preguntará tras cada derrota: ¿hasta cuándo…?, lo cierto es que para la hija de San Justo, los numeros estadísticos, fríos y reales, hacen que su campaña sea cada vez más adversa.

A tal punto que si bien es cierto que el pasado año tuvo muy buen parámetro de medida en sus rivales, hace de Febrero de 2024 que no gana, cuando en la oportunidad derrotó en Córdoba a Juliana Basualdo y actualmente su record de 27 peleas como profesional, marca 18 derrotas y 5 triunfos adjuntando 4 empates.

«Hasta donde el cuerpo aguante»

La respuesta de la boxeadora, al comentario que hemos publicado, se dio en la propia publicación de Víctor, donde dejó en claro que continuará con su carrera:

Juana querida, hasta que el cuerpo diga basta. La verdad son varias categorías más que la mía pero estoy enfocada y quiero volver a mí categoría. Como sabés soy una mina que se banca a cualquiera con 38 años y sin un gimnasio hago esto que tanto amo hacer. Los resultados son una circunstancia como siempre lo decís. Cuando sienta que ya no puedo voy a decir basta pero mí corazón no me permite hacerlo… Me gustaría poder dedicarle al menos 1 hora diaria a esto y tener quienes nos apoyen pero es demasiada avaricia… Te agradezco por estar siempre… Abrazo enorme.