Box: Ramírez se despide del amateurismo

El reconquistense, hijo boxístico del barrio 9 de Julio de nuestra ciudad, pupilo de Milton Monzón, se presenta hoy viernes en Pueblo Casas, para cruzar guantes en tres vueltas frente a Darío Medina de San Jorge.

Para Héctor Ramírez esta será su última pelea en el campo Amateur, teniendo en cuenta que el próximo viernes 10 de abril debutará como profesional aquí en Sunchales, cuando enfrente al oriundo de San Nicolás, Kevin Mosconi, en el festival que realizarán en conjunto gimnasio «El Indio», el Sunchales Cicles Club y el gimnasio de la Vecinal del Barrio 9 de Julio, con triple fondo profesional.

Hasta el momento, como Amateur, el Zurdito realizó 37 peleas, de las cuales ganó 30, 8 antes del límite y perdió 5.