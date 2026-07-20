Box: Exitosa noche en Libertad

(Por: Víctor Bertoncello) – Fue el viernes, cuando la actividad «de las narices chatas», volvió al club Deportivo Libertad, después de aquellos años, cuando Atilra, trajo entre otras, las presencias de los campeones mundiales: Hugo Garay, Yessica Bopp y Marcos René Maidana.
En esta oportunidad, el festival lo organizó el gimnasio «El Indio», de Ricardo Fernández, fiscalizado por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe. Contó con una cartelera de tres peleas amateur y cuatro peleas profesionales con la presencia de tres sunchalenses: Alejandro Herrera (Amateur) y Héctor Ramírez y Cristian Batistón (Profesionales).
Completaron la cartelera boxeadores provenientes de San José de Feliciano, Baradero, Morteros, San Francisco, Villa Constitución, Carlos Pellegrini, Rafaela, San Guillermo y Santa Fe.
Resultados combates Amateur
- Alejandro Herrera (Sunchales) GPP Francisco Contreras (C. Pellegrini).
- Ricardo Hurgoiti (Sta. Fe) PPP Marcelo Barrera (C. Pellegrini).
- Leonardo Molina (Rafaela) GPP Dilan Lezcano (Villa Constitución).
Resultados combates Profesional
- Kevin Castelucci (Baradero) PPP Emilio Gutiérrez (San Francisco).
- Fabricio Spósito (Rafaela) GPP Juan Coria (San Guillermo).
- Héctor Ramírez (Sunchales) GKOT3 Julio Tossorato (Morteros).
- Cristian Batistón (Sunchales) PPP Claudio González (San José Feliciano).