Concejo: El rugbier Maximiliano Rojas recibió la Beca «Deportista Sunchalense Chente Cipolatti»

(Por: Prensa Concejo) – Como lo realiza desde el año 2012, el Concejo Municipal entregó nuevamente la Beca “Deportista Sunchalense – Chente Cipolatti”, la cual recayó este 2026 en Maximiliano Rojas, quien desarrolla su actividad en el club Guaycurúes Rugby Sunchales.

Precisamente fue dicha entidad la que elevó la postulación correspondiente, resaltando que: “Maximiliano, de 15 años, forma parte de la institución desde las divisiones inferiores, destacándose siempre por estar presente en entrenamientos, encuentros y partidos”.

El joven rugbier pertenece a la categoría M16, pero practica en el club desde sus 11 años.

En el momento de la entrega, Maximiliano concurrió al Recinto de Sesiones «Mirta Rodríguez» junto al entrenador Mariano Lodi y el directivo Gerardo Paschetta, quienes volvieron a destacar el respeto, los valores y el compromiso del jugador en todas las actividades que realizan, dentro y fuera de la cancha.

También hicieron referencia a situaciones difíciles que él y su familia enfrentaron y, a pesar de esto, con acompañamiento constante y una actitud sumamente colaborativa hacia la institución.

La Beca “Deportista Sunchalense – Chente Cipolatti” consiste en la entrega de un beneficio económico mensual, por el lapso de un año. En la Resolución correspondiente se dispone que el Concejo, constituido en Comisión Especial, evalúa las solicitudes presentadas ponderando, además del mérito deportivo, otros parámetros como la situación socioeconómica, la perspectiva de género y los vínculos con la comunidad, grupo o Institución.

La Beca tiene carácter de apoyo económico adicional y es compatible y acumulable con cualquier otra beca, subsidio o estipendio.