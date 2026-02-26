Concejo: Extraordinaria antes del inicio formal del lunes venidero

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona el viernes 27 de febrero, a partir de las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Peticiones y asuntos particulares

Tipo: Nota Particular

Autoría: Víctor Díaz.

Asunto: Manifiesta su reclamo por el estado de deterioro de la Plaza de Barrio Cooperativo.

Tipo: Nota Particular

Autoría: Vecinos Barrio Sur (Sector loteo Roch – Rambaudi).

Asunto: Intiman por incumplimiento de obra dispuesta por Ordenanza N° 2849.

Tipo: Nota Particular

Autoría: Jubilados Autoconvocados de Sunchales.

Asunto: Solicitan audiencia con el Concejo Municipal.

Tipo: Nota Particular

Autoría: Cooperativa de Agua Potable de Sunchales.

Asunto: Solicitan la adecuación del régimen tarifario.

Orden del día

Tipo: Ordenanza

Autoría Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Dispone la realización del proyecto «Recambio de Alumbrado Público Etapa 4» y crea una contribución por mejoras destinada a la financiación parcial de la obra.

Proyectos presentados

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Incorpora al Presupuesto General 2026 los saldos no invertidos provenientes del ejercicio 2025.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Incorpora al Distrito de Equipamiento Recreativo, conforme Ordenanza Nº 1294, el Uso Residencial UR4: Hotelería.

Tipo: Resolución

Autoría: Fernando Cattaneo, Laura Balduino, Brenda Torriri, Juan Astor, José Delmastro y Sebastián Nicolau.

Asunto: Dispone el uso obligatorio en la documentación oficial de la administración pública local de la leyenda “2026 – 140° Aniversario de la Fundación de Sunchales”.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Brenda Torriri, Juan Astor y José Delmastro.

Asunto: Suspende la aplicación de artículos Nº 8 a 12 inclusive de la Ordenanza N° 2989, desde el 1 de abril al 31 de diciembre.

Tipo: Resolución

Autoría: Fernando Cattaneo, Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Rechaza en todos sus términos el veto dispuesto por Decreto DEM N° 3546 (Observa totalmente la Ordenanza Nº 3266, la cual suspende por el plazo de 365 la aplicación de los artículos Nº 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ordenanza N° 2989, Tributaria, sobretasa terrenos baldíos).