Concejo: Extraordinaria antes del inicio formal del lunes venidero

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona el viernes 27 de febrero, a partir de las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.
Peticiones y asuntos particulares
Tipo: Nota Particular
Autoría: Víctor Díaz.
Asunto: Manifiesta su reclamo por el estado de deterioro de la Plaza de Barrio Cooperativo.
Tipo: Nota Particular
Autoría: Vecinos Barrio Sur (Sector loteo Roch – Rambaudi).
Asunto: Intiman por incumplimiento de obra dispuesta por Ordenanza N° 2849.
Tipo: Nota Particular
Autoría: Jubilados Autoconvocados de Sunchales.
Asunto: Solicitan audiencia con el Concejo Municipal.
Tipo: Nota Particular
Autoría: Cooperativa de Agua Potable de Sunchales.
Asunto: Solicitan la adecuación del régimen tarifario.
Orden del día
Tipo: Ordenanza
Autoría Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Dispone la realización del proyecto «Recambio de Alumbrado Público Etapa 4» y crea una contribución por mejoras destinada a la financiación parcial de la obra.
Proyectos presentados
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Incorpora al Presupuesto General 2026 los saldos no invertidos provenientes del ejercicio 2025.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Incorpora al Distrito de Equipamiento Recreativo, conforme Ordenanza Nº 1294, el Uso Residencial UR4: Hotelería.
Tipo: Resolución
Autoría: Fernando Cattaneo, Laura Balduino, Brenda Torriri, Juan Astor, José Delmastro y Sebastián Nicolau.
Asunto: Dispone el uso obligatorio en la documentación oficial de la administración pública local de la leyenda “2026 – 140° Aniversario de la Fundación de Sunchales”.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Brenda Torriri, Juan Astor y José Delmastro.
Asunto: Suspende la aplicación de artículos Nº 8 a 12 inclusive de la Ordenanza N° 2989, desde el 1 de abril al 31 de diciembre.
Tipo: Resolución
Autoría: Fernando Cattaneo, Laura Balduino y Sebastián Nicolau.
Asunto: Rechaza en todos sus términos el veto dispuesto por Decreto DEM N° 3546 (Observa totalmente la Ordenanza Nº 3266, la cual suspende por el plazo de 365 la aplicación de los artículos Nº 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ordenanza N° 2989, Tributaria, sobretasa terrenos baldíos).