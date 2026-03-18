Concejo: Buscan regular el servicio de alquiler de coches con chofer

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona el jueves 19 de marzo, a partir de las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Peticiones y asuntos particulares

Tipo: Nota Institucional

Autoría: Partido Demócrata Progresista.

Asunto: Solicitan información relativa al cumplimiento de la Ordenanza N° 3233.

Tipo: Nota Particular

Autoría: Santiago Dobler y Andrés Chiappero.

Asunto: Solicitan se declare la irregularidad e incompatibilidad con la Ordenanza N° 3244, de todo procedimiento de selección o promoción de personal que se encuentre en contradicción con la normativa vigente en materia de concursos.

Orden del día

Tipo: Ordenanza

Autoría: Brenda Torriri, Juan Astor y José Delmastro.

Asunto: Suspende la aplicación de artículos Nº 8 a 12 inclusive de la Ordenanza N° 2989 (Régimen Tributario Municipal), desde el 1 de abril al 31 de diciembre.

Proyectos presentados

Tipo: Ordenanza.

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Regula el servicio de alquiler de coches con chofer.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Determina el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal a partir del 1 de abril de 2026.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo remita el nombre de la entidad financiera y número de cuenta conforme Ordenanza N° 2362 “Fondo de Obras Solidario”, así como el informe de movimientos y saldos en el ejercicio comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Fernando Cattaneo.

Adhesión: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Reitera en todos sus términos la Minuta de Comunicación N° 1347, relativa al cumplimiento de la Ordenanza N° 3249 (Deroga la Ordenanza N° 544, por la que se faculta a la Empresa Provincial de la Energía al cobro del Servicio de Alumbrado Público directamente a los usuarios).