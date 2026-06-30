Sunchales suma autores

En Ciudad Verde y en el edificio dedicado a la pluralidad de religiones (“Espacio de diálogo Interreligioso”), el viernes 26 de junio vio la luz el texto “La respuesta está dentro tuyo”, del autor local Román Cagliero. Una tarea extendida y profunda que reunió aproximadamente ocho años de investigación y trabajo valioso.

¿Solo lo conocemos como farmacéutico? Ha incursionado en áreas anexas ampliando conocimientos con apetencia y aspiración profesional. Muchos títulos coronan esa apetencia y la diversidad lo facultan hacia un camino donde derrama capacidad, orientación, guía, correcta persuasión. Bioquímico, instructor en meditación e inteligencia emocional, conferencista y formador en términos de conciencia, disciplina interior y crecimiento personal. Dicta talleres orientados hacia el desarrollo del potencial humano. Su currículo habla por sí solo.

“A lo largo de su trayectoria ha integrado conocimientos científicos, filosofía oriental y desarrollo de la conciencia, dedicándose a la enseñanza y divulgación de herramientas para el crecimiento personal, el equilibrio emocional y la expansión del potencial humano”, constan en su currículo.

“¿Y si la vida que buscás comenzara dentro tuyo?” Es la pregunta que actúa como disparador. “La calma, la sanación y la claridad que buscás están más cerca de lo que imaginás… Estas páginas… este libro… podrían ayudarte a dar el primer paso”.

Germán Thalman fue el excelente presentador e interlocutor válido para añadir jerarquía al acto en todo su desarrollo. Claudia Garrini interpretó dos temas engalanando con su canto magnífico el valioso mensaje irradiado en la sala con la suma de acciones fecundas.

Las autoridades municipales presentes felicitaron e hicieron entrega de la Declaración de Interés Cultural al autor del libro. “La Comarca”, espacio didáctico y recreativo de la ciudad, tuvo a su cargo la divulgación y venta de los ejemplares ante un público interesado, receptivo y atraído por el mensaje y las propuestas que Román Cagliero nos entrega.

El ámbito seleccionado para este lanzamiento fue el propicio, oportuno, próvido. Quienes concibieron la idea y la finalidad para el desarrollo de una pluralidad de temas: religiones, cultura, sanación… concibieron y hoy recogen los frutos en cada encuentro.