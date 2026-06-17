Interés general

Concejo: Nueva Sesión Ordinaria

Por Redacción SH
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El Concejo Municipal de Sunchales sesiona en la mañana del jueves 18 de junio, desde las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Notas oficiales

Tipo: Nota oficial
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Remiten propuesta vinculada a la imposición de nombres a las calles del barrio Malvinas Argentinas.

Tipo: Nota oficial
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 1362 (Solicita al Departamento Ejecutivo remita la totalidad de las actuaciones administrativas y la documentación respaldatoria correspondiente a los llamados a concursos realizados desde el día 1 de septiembre de 2025 a la fecha).

Tipo: Nota oficial
Autoría: Senador Alcides Calvo.
Asunto: Comunica la media sanción del proyecto que impone el nombre de Cecilia Grierson a la Escuela Nº 709 y la sanción del proyecto de comunicación que requiere al Ministerio de Educación la realización de obras de reparación y mantenimiento de la Escuela Nº 445 “Carlos Steigleder”.

Peticiones y asuntos particulares

Tipo: Nota particular
Autoría: Karina Gaikowsky.
Asunto: Solicita excepción a la Ordenanza Nº 1923 para instalación de una antena de telecomunicaciones.

Tipo: Nota particular
Autoría: Andrés Chiappero.
Asunto: Solicita la puesta en funcionamiento del Consejo Económico y Social creado por Ordenanza Nº 2381.

Orden del día

Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Aprueba el proyecto denominado «Potenciar: Adquisición de un camión con caja volcadora», en el marco del convenio suscripto entre la provincia de Santa Fe y el Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

Proyectos presentados

Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Dispone el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal a partir del 1 de julio de 2026.

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