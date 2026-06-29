AMB – Semifinales: Gran victoria aurinegra para empardar la serie ante Unión de San Guillermo

Libertad se recuperó de la dura derrota padecida el viernes en la ruta y anoche derrotó en casa a Unión 67 a 60 para nivelar el duelo válido por una de las Semifinales 1 a 1. Por ende, habrá que disputar un tercer encuentro, este miércoles, en la ciudad de San Guillermo.

El vencedor pasará a la instancia decisiva del Torneo Apertura que organiza la Asociación Morterense de Básquet. Por el otro lado del cuadro, Tiro Federal (M) barrió 2-0 a El Ceibo de San Francisco y espera rival.

Lucas Alemani fue el máximo anotador del elenco aurinegro con 26 puntos, mientras que el alero Matías Reynoso sumó 20, siendo clave en el cierre con dos bombazos.

Es esta una gran temporada de los chicos de Libertad, que incluso con ausencias importantes (Paira – Ortíz), han mostrado mucho carácter para meterse entre los cuatro mejores de la ABM.

Síntesis

Libertad (67): Peterlín 5, Fraire 0, Reynoso 20, Armando 0 y Boscacci 8 (FI) M. Alemani 5, L. Alemani 26 y Peralta 3. DT. Juan Krogslund.

Unión (60): Miguel 18, Gerchen 2, Méndez 17, Abba 8 y Marrero 13 (FI) Bertona 0, Poeta 0, Viola 2, Luna 0 y Mengoni 0. DT. Marcelo Miretti.

Parciales: 11-17, 31-29 y 55-49.