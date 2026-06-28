ARB – F4: En duelo de punteros, Atlético superó a Unión

El viernes por la noche, en Rafaela, se enfrentaban dos de los tres líderes que tenía hasta aquí el Torneo Oficial de Primera División. Atlético recibía a Unión de Sunchales. En un juego duro, el triunfo se lo llevó el local por 87 a 62.

La progresión siempre fue en favor del elenco anfitrión: 24-15, 47-36 y 73-50. Con varios puntos altos, Santiago Caligaris finalizó como el goleador con 21 puntos. En la visita, Joaquín Gariboldi sumó 13 unidades.

De esta forma, los dirigidos por Claudio Requejo cortaron la seguidilla de victorias del Bicho Verde y quedaron como líderes con un récord de 4-0.

La próxima Fecha, Atlético visitará a Peñarol y Unión será local de otro protagonista como viene siendo Racing LTC de San Cristóbal.

Síntesis

Atlético (87): Nicolás Crotti 12, Santiago Caligaris 21, Ian Scavino 3, Tadeo Mire 10, Francisco Balangero 16 (fi), Baltazar Gribaudo 4, Antonio Calcabrini 3, Benjamín Caballero 10, Ian Marzalek 0, Bautista Barlasina 0, Nehuén Rosé 0, Valentino Massi 8. DT: C. Requejo.

Unión (62): Matías Borda Bossana 6, Juan Ignacio Cipolatti 12, Nicolás Zurvera 8, Francisco Villa 6, Santiago Baravalle 2 (fi), Guillermo Spila 2, Mateo Bejarano 3, Francisco Periotti 2, Pablo Ioo 6, Agustín Argañaraz 2, Thiago Collino 0, Joaquín Gariboldi 13. DT: F. Tosello.

Parciales: 24-15 / 47-36 y 73-50.

Árbitros: Brian Padilla y Fernando Capolungo.