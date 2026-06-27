AMB – Semifinales: Arranque con derrota para Libertad

Los Tigres cayeron ante Unión de San Guillermo por 77 a 44, en el que fue el primer encuentro de una de las Semifinales del Torneo Apertura de la Asociación Morterense de Básquet.

Los conducidos por Juan Krogslund tuvieron una noche para olvidar y están necesitados de una victoria mañana (20.30 en «El Hogar de los Tigres») para forzar un tercer encuentro.

El único jugador sunchalense que superó la barrera de las 10 unidades fue Matías Reynoso. Del otro lado, Andrés Miguel se destacó con 18 puntos.

Síntesis:

Unión SG (77): Miguel 18, Gerchen 1, Abba 6, Méndez 16 y Marrero 13 (FI) Bertona 0, Maretto 8, Luna 4, Viola 3, Mengoni 0, Bergomet 2 y Poeta 6. DT. Marcelo Miretti.

Libertad (44): Peterlín 5, Fraire 4, Reynoso 11, Armando 3 y Boscacci 6 (FI) M. Alemani 0, L. Alemani 7, Peralta 6, Gonella 0, Boggiatto 2 y Cesari 0. DT. Juan Krogslund.